Mondial 2026 : la FIFA ouvre la phase de prévente Visa des billets

La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé, mercredi, l’ouverture officielle de la période d’inscription pour la phase de prévente Visa des billets de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette première étape de vente se fera via un tirage au sort, désormais accessible sur le site officiel FIFA.com/tickets, explique la faîtière mondiale du football dans un communiqué.

Les détenteurs de cartes Visa éligibles, partenaire officiel des services de paiement de la FIFA, ont dix jours, du 10 au 19 septembre, pour s’inscrire au tirage au sort afin de tenter d’acheter des billets pour ce tournoi de grande envergure, qui comptera 48 équipes et 104 matches.

Selon la FIFA, les billets pour les matches de la phase de groupes débutent à 60 USD, et les personnes sélectionnées par le tirage au sort seront informées par courriel à partir du 29 septembre. Elles se verront ensuite attribuer un créneau de paiement à partir du 1er octobre, en fonction des disponibilités.

La FIFA précise qu’aucun achat n’est nécessaire pour s’inscrire ou être tiré au sort, mais les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans et accepter les conditions officielles du tirage.

Pour les supporters souhaitant vivre l’expérience de manière privilégiée, des formules hospitalité incluant les billets sont déjà disponibles sur FIFA.com/hospitality. L’instance mondiale du football appelle toutefois les amateurs à n’utiliser que les canaux officiels pour tout achat, en soulignant que les billets achetés via des sources non officielles peuvent être invalides.

Des informations détaillées sur la procédure de prévente, les phases ultérieures de vente, les tarifs et les documents multimédias sont disponibles dans l’Espace numérique de la FIFA, notamment des graphiques explicatifs et des interviews exclusives.