Tunisie : le ministère de l’Intérieur qualifie l’attaque au port de Sidi Bou Saïd d’acte prémédité

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans un communiqué, que l’agression survenue hier à bord d’un navire amarré au port de Sidi Bou Saïd est considérée comme un acte prémédité.

Les services compétents mènent actuellement toutes les enquêtes et investigations nécessaires afin de dévoiler l’ensemble des faits. L’objectif est de mettre en lumière non seulement les instigateurs de cette attaque, mais également les complices et les exécutants, et d’informer ainsi l’opinion publique, en Tunisie comme à l’international, de la vérité sur cet incident.