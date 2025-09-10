Le ministère de l’Intérieur annonce la mise en place de guichets uniques pour les services administratifs

Des bureaux administratifs partiellement indépendants des autres bureaux chargés des enquêtes judicaires et autres sont en cours d’installation dans les différents postes de police.

En réponse à une interrogation adressée par le député Mohamed Zied Maher sur le développement des services de la police à caractère administratif, le ministère de l’Intérieur a précisé que les bureaux des services indépendants seront dirigés par des cadres expérimentés formés dans le domaine de l’accueil et des relations avec les citoyens.

Le député a soulevé, dans son intervention, plusieurs questions dont le manque de ressources humaines spécialisées dans la majorités des poste de police et le besoin des agents affectés dans les services pénal et la lutte contre le crime à des espaces autonomes loin de tout contact avec le citoyen venu pour des services administratifs.

Le demandeur de service aspire à un bon accueil et à des services rapides, loin de l’environnement de lutte contre la criminalité, souvent caractérisé par la pression et la tension, a-t-il fait observer.

Dans leur réponse, les représentants du ministère de tutelle ont affirmé qu’un projet de guichet unique est en cours de mise en place au niveau des districts de la sûreté nationale.

Cette structure fournira les services administratifs, dans le cadre de la décentralisation de ces services et de la séparation des services à caractère judiciaire.

Et d’ajouter qu’il est possible que ces guichets se transforment en bureaux pilotes où les services administratifs seront séparés des services judiciaires.

Aujourd’hui, 14 centres de sécurité publique sont en cours d’aménagement pour obtenir le label “Marhba” sur lae qualité d’accueil au sein des centres de sécurité publique, conformément aux dispositions de la circulaire du Chef du gouvernement n°26 en date du 16 octobre 2023 relative à l’adhésion à ce label.

Le ministère de l’Intérieur a également indiqué que des cellules de permanence ont été mises en place dans tous les postes de police à l’occasion de la saison estivale. Ces cellules sont ouvertes tous les jours de la semaine, sans se limiter aux horaires administratifs, afin de garantir la continuité de la fourniture de ces services aux citoyens dans les meilleures conditions.