Alerte météo : fortes pluies et orages attendus mercredi dans ces régions

La situation météorologique sera favorable, mercredi, à la chute de pluies, temporairement orageuses, sur les régions du nord et du centre, prévoit l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Les précipitations seront abondantes, l’après-midi et le soir, au district du grand Tunis et aux gouvernorats de Jendouba, Beja, et Bizerte, ainsi qu’aux régions situées au nord des gouvernorats de Kef, Siliana et Sousse.

Les quantités de pluies varieront entre 20 et 40 mm, et elles peuvent atteindre localement les 60 mm, avec chute de grêles, par endroits.

Le vent soufflera fort avec une vitesse qui dépassera, temporairement, lors de l’apparition de cellules orageuses, les 80 km/h sous forme de rafales. Des vents de sable seront observés dans les régions côtières et au sud.

Le vent soufflera fort durant toute la journée, notamment au Golfe de Tunis, et dans la région de Serrat, ainsi qu’à l’Est de Tunis, et au Golfe de Gabes. La mer sera très agitée à houleuse.