Kef : Extension des horaires des soins à l’hôpital régional

Le directeur régional de la santé au Kef, Moncef Houani, a annoncé, lundi, que la durée des soins assurés à l’hôpital régional sera portée de 6 à 12 heures quotidiennes, à compter du début de l’année prochaine.

Les différents services médicaux seront ainsi opérationnels de 7h à 19h, a-t-il précisé, soulignant que cette mesure vise à améliorer la prise en charge des patients et la qualité des prestations.

De nouvelles spécialités hospitalières sont désormais disponibles à l’hôpital régional du Kef afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients et d’améliorer la qualité des services médicaux, a-t-il ajouté, notant la coordination étroite dans ce cadre avec l’hôpital Charles Nicolle de Tunis et l’hôpital régional de Jendouba.