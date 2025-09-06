Tunisie : l’inflation recule à 5,2 % en août 2025 selon l’INS

Le taux d’inflation à la consommation des ménages en Tunisie a enregistré un léger recul au mois d’août 2025, s’établissant à 5,2 % contre 5,3 % en juillet, selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique.

Cette évolution traduit une relative stabilisation du rythme de progression des prix, même si le niveau demeure élevé. Parallèlement, l’indice des prix à la consommation a connu une hausse mensuelle de 0,3 % en août par rapport au mois précédent, reflétant la persistance de tensions inflationnistes dans certains secteurs.