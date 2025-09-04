Pourquoi l’Europe interdit le vernis semi-permanent ? Les dangers du TPO révélés

Les autorités européennes ont récemment interdit l’utilisation du TPO, un composé chimique présent dans les vernis semi-permanents, en raison de ses risques pour la santé, notamment son impact potentiel sur la fertilité et son caractère cancérigène.

Utilisée pour accélérer le séchage et la solidification du gel sous les lampes LED, cette substance s’est révélée dangereuse, provoquant allergies cutanées, jaunissement et fragilisation des ongles, voire brûlures de la peau. Par ailleurs, l’exposition répétée aux rayonnements UV utilisés dans les salons de manucure pourrait favoriser des altérations cellulaires associées au développement de cancers cutanés, particulièrement chez les esthéticiennes soumises à une exposition prolongée.

Face à ces dangers, le ministère de la Santé a appelé les consommatrices à vérifier les compositions des produits et les centres esthétiques à bannir totalement l’usage de ces vernis, soulignant l’urgence d’adopter des alternatives plus sûres pour la clientèle et les professionnelles du secteur.