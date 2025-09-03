Zaghouan : Deuxième cas de contamination par le virus du Nil Occidental détecté dans la région

Un deuxième cas du virus du Nil Occidental a été détecté chez une personne âgée de 68 ans à Zaghouan.

Le directeur de la santé de base, Dr. Nébil Ouerfelli a indiqué à l’Agence TAP que des tests de laboratoire ont confirmé l’infection du patient par ce virus, ajoutant que l’état de santé de ce dernier admis à l’hôpital régional de Zaghouan demeure critique.

Dr. Ouerfelli a révélé qu’un test de dépistage en laboratoire du virus du Nil occidental sera, également, effectué sur le fils du patient présentant des signes de contamination.

Il s’agit du deuxième cas enregistré dans la région, depuis le mois d’août, après le décès d’un quadragénaire originaire d’El Fahs des suites de cette maladie, d’après la même source.