Venise : 23 minutes d’applaudissements pour « THE VOICE OF HIND RAJAB », du jamais-vu

Le film « THE VOICE OF HIND RAJAB » de Kaouther Ben Hania a marqué l’histoire du 82ᵉ Festival du film de Venise en recevant une ovation debout exceptionnelle de plus de 23 minutes, la plus longue jamais enregistrée dans ce prestigieux rendez-vous du cinéma.

Porté par une distribution internationale réunissant James Wilson, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Motaz Malhees et Saja Kilani, ce long-métrage a captivé le public autant par son audace artistique que par la force de son propos. En choisissant de traiter une tragédie récente avec une approche hybride, mêlant la rigueur du documentaire et la puissance dramatique de la fiction, Ben Hania évite tout écueil de pathos ou d’exploitation.

Les enregistrements réels, intégrés au cœur de la narration, brouillent la frontière entre cinéma et réalité, renforçant l’impact émotionnel du récit. L’ovation historique dont il a bénéficié témoigne non seulement de la réussite cinématographique de l’œuvre, mais aussi de sa capacité à toucher profondément les spectateurs par son humanité et sa justesse.