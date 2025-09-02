Message ferme du chef de l’État aux saboteurs : “La Tunisie n’a pas besoin de vous”

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, après-midi, 1er septembre, une délégation de titulaires du doctorat.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État est revenu sur les raisons profondes qui ont mené droit à la situation actuelle qu’endure les titulaires du doctorat en Tunisie.

Il a, dans ce contexte, rappelé que le concours reste toujours la voie-clé pour tout procédé de recrutement, pourvu qu’il soit entouré de garanties nécessaires permettant d’assurer la transparence et le traitement égal des candidats.

Selon un communiqué, le président Saïed a de nouveau souligné que les compétences tunisiennes, qu’il s’agisse des titulaires de doctorat ou des diplômés du supérieur longtemps en chômage, sont emplis d’enthousiasme et fièrement engagés à assumer la responsabilité, promettant de leur ouvrir de larges perspectives dans l’avenir.

Ces compétences, a-t-il encore assuré, vont désormais prendre la place des responsables défaillants, qui plus est, font office de relais des lobbies au sein de plusieurs services publics de l’Etat.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, lancé un message aux saboteurs, mettant en garde quiconque s’acharne à exacerber la situation dans le pays et à faire endurer la souffrance des usagers de l’administration, que la Tunisie “n’a pas plus besoin de lui”.