Flottille Soumoud : appel à la mobilisation des Tunisiens avant le départ pour Gaza

À l’approche du départ historique de la flottille Soumoud International depuis la Tunisie à destination de Gaza, Haifa Mansouri, membre du comité d’organisation, a souligné l’importance de cette initiative humanitaire sans précédent.

Elle a affirmé que les préparatifs avancent à un rythme soutenu, portés par un large élan de solidarité de la part des Tunisiens, tout en rappelant que cette flottille incarne la représentation conjointe des pays arabes et nord-africains. Mansouri a appelé les citoyens à se mobiliser, aussi bien pour soutenir la logistique et l’organisation dans les ports que pour encourager les participants. La participation attendue de navires espagnols viendra renforcer la portée internationale de l’action.

En parallèle, un événement culturel sera organisé afin de collecter des fonds pour soutenir la mission, Mansouri exhortant les autorités à fournir un espace adapté à cette rencontre. Elle a conclu en rappelant que chaque contribution, aussi modeste soit-elle, compte dans cet élan de solidarité destiné à la population de Gaza.