Drame à Tunis : le corps du journaliste Marouane Hedouaji retrouvé dans sa voiture

Le mardi 2 septembre 2025, une nouvelle tragique a bouleversé le monde médiatique et l’opinion publique en Tunisie. Les unités de sécurité et de la protection civile ont retrouvé, dans la matinée, la dépouille du journaliste Marouane Hedouaji, porté disparu depuis la soirée du dimanche 31 août.

Son corps a été découvert à l’intérieur de sa voiture, retrouvée renversée dans le canal de la Medjerda, après une opération de repérage et d’extraction menée avec célérité. Âgé de 39 ans, diplômé de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information et père de deux enfants, il avait disparu après avoir raccompagné sa sœur à Fouchana, plongeant sa famille et ses proches dans l’angoisse et l’inquiétude.

La nouvelle de son décès a suscité une profonde émotion dans le milieu journalistique : le Syndicat National des Journalistes Tunisiens a publié un communiqué exprimant sa douleur et rendant hommage à ses qualités humaines et professionnelles, saluant un confrère respectueux, estimé et apprécié de tous. Sa disparition laisse un grand vide, rappelant la fragilité de la vie et l’importance de la solidarité dans de tels moments douloureux.