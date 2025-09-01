Douane tunisienne : flux record de voyageurs et véhicules entre juin et août 2025

Le porte-parole de la douane tunisienne, le général Chokri Jebri, a annoncé que le flux des voyageurs enregistré entre juin et août 2025 a été exceptionnel.

Plus de 252 000 passagers et 89 000 véhicules ont franchi les postes frontaliers en entrée, tandis que 173 800 voyageurs et plus de 56 000 véhicules ont quitté le territoire national durant la même période. Il a souligné que des mesures spécifiques ont été mises en place afin de fluidifier le passage et d’assurer un retour serein et organisé de la communauté tunisienne résidant à l’étranger.

Ces dispositions ont été accueillies favorablement par les voyageurs, qui ont salué la rapidité et l’efficacité des procédures.