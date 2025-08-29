Tunisie : le ministère de la Santé interdit les vernis semi-permanents contenant du TPO

Le ministère de la Santé a publié un communiqué appelant à la vigilance suite à la décision de l’Union européenne d’interdire l’utilisation du TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine) dans les produits cosmétiques.

Cette substance, considérée comme toxique et cancérigène, est notamment présente dans certains vernis semi-permanents. Face aux risques avérés pour la santé, le ministère recommande aux citoyennes et citoyens d’éviter l’achat ou l’utilisation de vernis à ongles contenant cette molécule, en vérifiant attentivement la composition des produits avant usage. Il exhorte également les centres de beauté à cesser totalement de commercialiser ou d’appliquer ce type de produits.

Les autorités sanitaires soulignent qu’elles suivent de près l’évolution des normes internationales relatives à la sécurité des cosmétiques et s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la santé des consommateurs et garantir leur sécurité.