Tunisie : la CNAM fixe les délais pour le changement de régime et de médecin de famille

La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a annoncé que la date limite pour ses affiliés souhaitant changer de régime est fixée au 30 septembre 2025.

Pour ceux qui désirent changer de médecin de famille, le délai a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2025, selon un communiqué publié sur sa page officielle de Facebook.

La CNAM précise que toutes ces démarches administratives peuvent être effectuées entièrement à distance, sans nécessiter de déplacement physique. Les assurés sont invités à utiliser la plateforme en ligne e-cnam pour soumettre leurs demandes.