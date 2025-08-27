Tunis : arrestation d’une femme se faisant passer pour assistante sociale

La justice a ordonné l’incarcération d’une femme ayant usurpé l’identité d’une assistante sociale. Selon les informations relayées par une source judiciaire à Mosaïque FM, la prévenue se faisait passer pour une conseillère rattachée au centre d’accompagnement social du Zahrouni.

Elle se rendait dans des foyers, promettant à leurs occupants l’accès à des aides financières, des services sociaux et de santé ainsi que des carnets de soins gratuits. En contrepartie de ces fausses promesses, elle encaissait diverses sommes d’argent. Alertés, les agents de sécurité du Zahrouni sont parvenus à identifier et arrêter la suspecte, laquelle a ensuite été reconnue par plusieurs victimes. Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Tunis 2 a, dès lors, émis un mandat de dépôt à son encontre.