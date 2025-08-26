Libération de Mohamed Taher Dridi après le retrait de plainte de l’instagrameuse

Le tribunal de première instance de Ben Arous a décidé, ce mardi 26 août 2025, de libérer le créateur de contenu Mohamed Taher Dridi, après le retrait de la plainte déposée contre lui par l’« Instagrammeuse » concernée et son frère, comme l’a confirmé leur avocat, Me Ahmed Ben Hassana.

Rappelons que le parquet près le tribunal de première instance de Tunis avait auparavant ordonné la mise en garde à vue de Dridi par les agents de la brigade de protection sociale de la police judiciaire d’El Gorjani, pour des accusations d’atteinte à autrui via les réseaux sociaux. Cette décision met ainsi un terme à la procédure engagée à son encontre.