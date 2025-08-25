Vernis semi-permanents : le TPO interdit en Europe mais toujours autorisé en Tunisie

En Europe, l’interdiction du TPO dans les cosmétiques, et plus particulièrement dans les vernis semi-permanents, entrera en vigueur le 1er septembre 2025, à la suite de sa reclassification comme substance toxique pour la reproduction.

Cette décision, inscrite dans un règlement européen, reflète une volonté claire de protéger la santé des consommatrices face aux risques démontrés par plusieurs études scientifiques, qui ont mis en évidence des effets délétères sur la fertilité et le développement embryonnaire. En Tunisie, en revanche, aucune réglementation spécifique ne vise à ce jour le TPO : ni les textes publiés par la Direction de la Pharmacie et du Médicament, ni les dispositions légales existantes ne mentionnent son interdiction. Les produits en contenant demeurent donc commercialisés et utilisés librement, en particulier dans les bars à ongles, un secteur en plein essor où le vernis permanent séduit un nombre croissant de clientes pour sa durabilité et son rendu professionnel. Cette situation crée un décalage notable avec les normes européennes et pose une question de santé publique : faut-il continuer à tolérer l’utilisation d’une substance désormais bannie ailleurs, au risque d’exposer les consommatrices tunisiennes à des dangers méconnus ?

L’absence de cadre réglementaire ouvre en effet la voie à une réflexion urgente sur la nécessité d’aligner les standards tunisiens avec les données scientifiques internationales, afin d’assurer un niveau de sécurité équivalent pour toutes les utilisatrices.