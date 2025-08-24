Sfax : deux vies sauvées en une journée grâce à la plateforme d’urgence Najda

Le ministère de la Santé a annoncé que les équipes médicales de Sfax sont parvenues à sauver la vie de deux patients en une seule journée, grâce à l’efficacité de la plateforme d’urgence « Najda ».

Le premier patient, âgé de 64 ans et originaire de la région de El Ghraïba, a bénéficié d’une prise en charge rapide contre un cas de thrombose, grâce à une coordination entre les hôpitaux Habib Bourguiba et Hédi Chaker.

Quant au second patient, il a été secouru au sein de l’hôpital local de Hencha. Les autorités sanitaires ont confirmé que l’état de santé des deux patients est désormais stable.