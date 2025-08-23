Orage violent à Sidi Bouzid : des véhicules écrasés après l’effondrement d’un mur vétuste

Une violente tempête orageuse a provoqué d’importants dégâts, ce samedi après-midi, à Sidi Bouzid.

Selon le Observatoire tunisien du climat et de la météo, un mur vétuste appartenant à une ancienne usine de tomates, aujourd’hui désaffectée, s’est effondré sous la force des rafales, endommageant plusieurs véhicules stationnés à proximité.

La tempête, accompagnée de vents descendants puissants et d’éclairs, a également causé des dommages aux infrastructures électriques, comme en témoignent les images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.