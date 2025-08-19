Djerba : trafic dense sur la route Romaine après la suspension des traversées par bacs

Le trafic routier est devenu très dense au niveau de la route régionale N°117 (route Romaine) reliant l’Ile de Djerba et Zarzis, suite à la suspension de la traversée par bacs.

Le personnel des bacs observe une grève de trois jours (17-19 août) pour revendiquer l’amélioration des conditions de travail et la rénovation des ferries, avait indiqué le secrétaire général du syndicat de base des bacs, Lazhar Jouili.

La route Romaine constitue l’unique voie d’accès routière à l’île de Djerba lorsque le transport de personnes et de véhicules via les bacs est à l’arrêt.

Les usagers de cette route sont, alors, appelés à faire preuve de vigilance car des travaux de dédoublement sont en cours de réalisation au niveau de cette voie.