Vague de chaleur en Tunisie : températures dépassant les 40°C dès mercredi

Une importante vague de chaleur est annoncée en Tunisie à partir de mercredi 20 août 2025, selon les prévisions de l’expert en météorologie et géographie, Ameur Bahbah.

Les températures atteindront ou dépasseront les 40°C dans plusieurs régions du pays, notamment à Tozeur, Kébili, Kairouan, dans le bassin de la Medjerda et à l’ouest du Sahel. Cette hausse se maintiendra jusqu’à jeudi avant une légère baisse vendredi, sauf dans l’extrême sud désertique où la chaleur restera intense. Bahbah a également souligné que des épisodes de températures élevées pourraient se reproduire la semaine prochaine.

Du côté des côtes, la baignade reste envisageable dans la majorité des zones, mais une vigilance particulière est recommandée pour le nord-ouest, notamment à Zouaraâ, Nefza et Tabarka.