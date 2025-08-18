Mawlid Ennabaoui 2025 : une date annoncée sur la base des calculs astronomiques

L’Institut national d’astronomie en Égypte a été parmi les premiers à annoncer ses prévisions concernant la date du Mawlid Ennabaoui 2025.

Selon ses calculs astronomiques, la commémoration de la naissance du Prophète Mohammed, correspondant au 12 Rabi‘ al-awwal 1447 de l’hégire, devrait avoir lieu le jeudi 4 septembre 2025. Toutefois, comme le veut la tradition, cette annonce reste tributaire de la confirmation officielle, qui repose sur l’observation du croissant lunaire.

En effet, la fixation de cette fête religieuse s’appuie sur le calendrier hégirien, basé sur les cycles de la Lune, rappelant ainsi l’équilibre entre avancées scientifiques et méthodes ancestrales toujours en vigueur dans le monde musulman.