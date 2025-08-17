Tunisie 2025 : myrtilles, pastèques et abricots en tête des exportations de fruits

En 2025, les exportations tunisiennes de fruits affichent une dynamique remarquable, marquée à la fois par des volumes importants et par une montée en valeur de certaines productions stratégiques.

La pastèque domine en tête du classement avec plus de 11 300 tonnes expédiées, générant 18,3 millions de dinars, largement portées par la demande libyenne et européenne. La pêche, de son côté, s’impose comme le fruit le plus rentable : avec 5 500 tonnes exportées, elle rapporte 24,9 millions de dinars, confirmant son poids dans les recettes nationales. L’abricot confirme également son statut de produit à haute valeur ajoutée, puisqu’avec seulement 3 800 tonnes expédiées, il a généré 16 millions de dinars. La véritable révélation de l’année reste toutefois le bleuet, ou myrtille, qui fait une entrée fracassante sur les marchés internationaux : 420 tonnes exportées ont permis d’engranger 12 millions de dinars, grâce notamment à la percée en Inde et à Singapour. Les dattes, emblématiques du patrimoine agricole tunisien, complètent ce palmarès en consolidant leur place parmi les exportations phares et en renforçant la notoriété des fruits tunisiens sur les marchés traditionnels.

Ce top 5 reflète à la fois la richesse de la production nationale et la capacité de la Tunisie à diversifier ses débouchés, en misant sur des produits à forte valeur pour séduire de nouveaux partenaires commerciaux.