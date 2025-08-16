Tunisie : le timbre de voyage désormais disponible en ligne

La Tunisie franchit une nouvelle étape vers la digitalisation de ses services administratifs. Désormais, les voyageurs tunisiens n’auront plus besoin de se rendre aux guichets pour acquérir le timbre de voyage, obligatoire pour les départs à l’étranger : il est désormais disponible en version électronique via le site du ministère des Finances.

Cette innovation, qui s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation et de simplification des démarches, permettra un gain de temps considérable et une meilleure fluidité dans les procédures. Le service en ligne concerne aussi bien les résidents tunisiens que les étrangers soumis à cette obligation, et s’étend également à l’émission, au renouvellement ou au remplacement des passeports pour les Tunisiens de l’étranger, que ce soit à bord des navires de la CTN ou au Centre des Tunisiens à l’étranger à Tunis. Une avancée qui facilite le quotidien des usagers et marque un pas concret vers une administration plus connectée et accessible.

🔸Lien pour accès direct au site marchand : http://bit.ly/45kSB6j