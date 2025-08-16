Depuis sa prison, Ahmed Souab appelle à annuler la circulaire gouvernementale du 11 août

Depuis sa cellule à la prison de Mornaguia, l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab a vivement réagi à la circulaire gouvernementale du 11 août 2025, signée par la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zanzri et mettant fin aux mises à disposition des agents publics auprès des organisations syndicales.

Dans un message relayé par son frère, il a invoqué la mémoire du syndicaliste Farhat Hached, affirmant que ce dernier aurait dénoncé une confrontation imposée « sans honneur », mais qui serait menée « avec honneur ». Souab a en outre exhorté ses confrères à engager une mobilisation juridique collective, les appelant à déposer un recours en annulation de la circulaire ainsi qu’une requête en référé pour en suspendre l’exécution, tout en soulignant l’importance de rassembler un maximum de mandats d’avocats afin de renforcer cette action.