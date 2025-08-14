OMS : plus de 14 800 patients à Gaza privés de soins médicaux vitaux

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a alerté mercredi soir sur la situation sanitaire critique dans la bande de Gaza, où plus de 14 800 patients nécessitent encore des soins médicaux vitaux, actuellement inaccessibles.

Dans un message publié sur sa page Twitter, il a exhorté à la réactivation urgente des voies médicales permettant le transfert de patients de Gaza vers la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, avant qu’il ne soit trop tard.

M. Ghebreyesus a précisé que l’OMS avait facilité, ce mercredi, l’évacuation de 32 enfants et 6 adultes, accompagnés de 99 proches. Parmi eux, 25 enfants et 6 adultes ont été transférés vers l’Italie, 5 enfants vers la Belgique et 2 autres vers la Turquie pour y recevoir des soins spécialisés.

Il a exprimé sa gratitude envers la Commission européenne et les gouvernements ayant manifesté leur solidarité en accueillant et en soignant ces patients gravement malades.