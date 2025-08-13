Kairouan : 8e Festival maghrébin du couscous, 250 variétés à découvrir

Ce mercredi, la ville de Kairouan a accueilli la huitième édition du Festival maghrébin du couscous, organisée à l’initiative de l’association Saveur de mon pays en partenariat avec l’Académie du couscous.

Cet événement gastronomique met à l’honneur l’un des plats emblématiques du patrimoine culinaire maghrébin, en réunissant plusieurs chefs spécialisés dans sa préparation. Selon la directrice de cette édition, Souad Chahibi, près de 250 variétés de couscous sont recensées et présentées au public, offrant ainsi un voyage gustatif unique à travers les différentes traditions et saveurs de la région.