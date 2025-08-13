Incendie à Sfax : Badr Khoudi sauve trois enfants et raconte son geste héroïque

Badr Khoudi, jeune habitant de Sfax, est devenu un symbole de bravoure après avoir sauvé trois enfants lors de l’incendie meurtrier qui a ravagé un appartement à la Cité Ennour.

Gravement blessé au thorax et à la colonne vertébrale en chutant pendant l’opération de sauvetage, il a passé plusieurs jours à l’hôpital avant de pouvoir en sortir ce jeudi 14 août 2025. Malgré la douleur et une longue convalescence qui l’attend, avec repos, rééducation et soins spécialisés, il affirme n’éprouver aucun regret : pour lui, agir face au danger était un devoir.

Si le drame a coûté la vie à un enfant, l’intervention conjointe des secours et de citoyens courageux, dont Badr, a permis d’éviter un bilan plus lourd. Son geste, salué par toute la ville, incarne un élan rare de solidarité et d’humanité au cœur de la tragédie.