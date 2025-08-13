France : deux morts et 21 cas de listériose liés à un fromage contaminé

En France, une alerte sanitaire a été déclenchée après la mort de deux personnes et l’infection de 21 autres par la listériose, une maladie grave transmise par voie alimentaire. Selon le ministère de l’Agriculture, les cas seraient liés à la consommation de fromages à pâte molle produits par une entreprise française, dont plusieurs références ont été retirées du marché.

Les autorités appellent particulièrement les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli à surveiller l’apparition de symptômes tels que fièvre, maux de tête ou douleurs musculaires. La listériose, causée par la bactérie Listeria, peut avoir une incubation allant jusqu’à huit semaines et entraîner des complications sévères chez les populations à risque, bien qu’elle reste généralement bénigne chez les personnes en bonne santé.