Tunisie : La météo du lundi 11 août 2025

Le ciel sera globalement dégagé sur la majorité des régions, avant que des nuages plus denses ne se forment progressivement l’après-midi sur les zones de l’ouest.

Dans certaines localités, des cellules orageuses isolées pourront éclater, accompagnées de pluies et parfois de chutes de grêle. Les températures resteront globalement stables.

Le vent soufflera du nord sur les régions septentrionales et de l’est sur le centre et le sud. Il sera relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs.

Les températures oscilleront entre 23°C le matin et 37°C l’après-midi.

En fin de journée, il se renforcera à l’extrême sud, pouvant provoquer des tourbillons locaux, et soufflera également plus fort lors des orages, avec des rafales pouvant dépasser temporairement les 70 km/h.