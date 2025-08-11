Chikungunya : pas de cas détecté en Tunisie, les autorités sanitaires renforcent la vigilance

Le ministère de la Santé tunisien a annoncé, dans un communiqué officiel, qu’aucun cas d’infection par le virus Chikungunya n’a été enregistré en Tunisie, contrairement aux rumeurs circulant récemment.

Après enquête et suivi de la situation, le ministère précise que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour renforcer la surveillance sanitaire et la vigilance, tant à l’échelle nationale que régionale, y compris au niveau des points de passage frontaliers grâce aux équipes de contrôle sanitaire. Il réaffirme la pleine disponibilité de ses structures à mettre en œuvre toutes les actions préventives requises face à toute éventuelle évolution concernant ce virus ou d’autres urgences sanitaires. Le public et les médias sont invités à se fier exclusivement aux sources officielles et à éviter de relayer des informations non vérifiées.

Le ministère rappelle que le virus Chikungunya n’est pas nouveau : il existe depuis des années, notamment dans les zones tropicales, et se transmet principalement par les piqûres du moustique tigre (Aedes). Les voyageurs se rendant dans ces régions sont donc appelés à prendre les précautions nécessaires avant leur départ.