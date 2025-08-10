Illuminez Chaque Moment : OPPO Dévoile le Tout Nouveau Reno14 F 5G avec Photographie Flash IA et Design Sirène Irisé

OPPO a lancé aujourd’hui son dernier smartphone doté d’intelligence artificielle, l’OPPO Reno14 F 5G. Il combine la technologie de pointe d’OPPO, l’imagerie Flash IA, avec un superbe design sirène irisé, réalisant une intégration parfaite de la technologie et de l’esthétique. Équipé de AI Livephoto 2.0, de fonctionnalités avancées d’édition et de productivité basées sur l’IA, et doté d’un corps durable certifié IP69, il est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs dans divers scénarios du quotidien.1

Design : Une Fusion Audacieuse du Savoir-faire artisanal et d’Esthétique

Fidèle à sa philosophie de conception axée sur les jeunes utilisateurs, le Reno14 F 5G donne vie à l’esthétique populaire des sirènes avec son nouveau design irisé. Le Reno14 F 5G bénéficie des certifications de résistance à la poussière et à l’eau IP66, IP68 et IP69. Son port USB est traité avec un revêtement anti-corrosion de qualité platine pour assurer une durabilité à long terme.

De plus, le Reno14 F 5G offre une expérience exceptionnelle en photographie et vidéo sous-marine, avec l’enregistrement vidéo 4K sous-marine, une capacité inégalée par aucun autre smartphone dans sa gamme de prix. Il est donc idéal pour s’attaquer à ce qui était autrefois considéré comme une mission impossible, offrant des performances de haute qualité, même dans les scènes sous-marines les plus difficiles.

Il est doté d’un écran plat AMOLED de 6,57 pouces avec des bordures fines, prenant en charge les technologies exclusives d’OPPO, Splash Touch et le Mode Gant, qui maintiennent la réactivité même avec les mains mouillées, grasses ou en portant des gants. Il est disponible en Bleu Opale et Vert Lumineux.

Imagerie Flash IA : Capturer la Beauté de la Lumière

Le Reno14 F 5G introduit l’Imagerie Flash IA, offrant un niveau supérieur de liberté créative. Il est équipé d’un puissant système à double flash, spécialement conçu pour un excellent éclairage de proximité, avec une luminosité deux fois supérieure à celle de la génération précédente.

Grâce au mode flash amélioré, les utilisateurs peuvent facilement prendre des photos lumineuses avec des effets 3D étonnants dans des environnements à faible luminosité, tout en conservant des tons de peau naturels.

Innovations en Imagerie IA

Poursuivant la tradition de l’imagerie IA, le Reno14 F 5G élève la photographie mobile vers de nouveaux sommets avec une gamme de fonctionnalités IA puissantes, aidant les utilisateurs à capturer les détails éclatants de chaque moment intense.

La fameuse fonctionnalité Livephoto a été mise à niveau vers AI Livephoto 2.0. Parallèlement, l’éditeur IA du Reno14 F 5G offre un ensemble d’outils qui peuvent transformer des photos ordinaires en images de qualité professionnelle.

AI Recompose peut configurer automatiquement les formats d’image, recadrer les images et les ajuster en corrigeant les distorsions et en appliquant divers filtres. Les utilisateurs peuvent générer des résultats à partir de multiples options en un seul clic.

Avec AI Perfect Shot, le Reno14 F 5G peut analyser les photos locales pour trouver des images de référence et générer diverses expressions pour les remplacer, corrigeant ainsi les expressions non désirées, les yeux fermés ou les cheveux qui masquent le visage.

De plus, il existe des fonctionnalités d’édition IA existantes telles que AI Eraser 2.0 (supprimant facilement les personnes ou objets indésirables des photos en un clic), AI Reflection Remover (détectant et éliminant les reflets sur le verre), AI Clarity Enhancer (utilisant l’IA pour affiner les détails après le recadrage) et AI Unblur (ajoutant de la clarté aux photos floues).

Autres Fonctionnalités

Propulsé par le dernier ColorOS 15, le Reno14 F 5G bénéficie d’une gamme d’innovations IA qui organisent de manière transparente les informations sur l’appareil, franchissent facilement les barrières linguistiques et traitent intelligemment les documents, améliorant considérablement la productivité. Par exemple, AI VoiceScribe prend en charge plus de 20 langues et peut être utilisé pour enregistrer, résumer et traduire des appels, des réunions et même du contenu vidéo en streaming, applicable à diverses plateformes populaires. L’application Translate offre des fonctions de traduction plus étendues.

Le Reno14 F 5G est équipé d’un système de refroidissement ultra-fin à double circuit IA, combiné à AI HyperBoost 2.0, qui assure des performances élevées et continues ainsi qu’une dissipation thermique équilibrée pendant de longues heures de jeu à haute charge.4 Il intègre également pour la première fois le dernier AI LinkBoost 3.0 d’OPPO, offrant des performances réseau plus fortes et plus stables dans divers scénarios d’utilisation.

Il est doté d’une batterie de 6000mAh, prend en charge la technologie de charge rapide SUPERVOOC™ 45W, fonctionne sous le dernier ColorOS 15 basé sur Android 15, et tous les modèles recevront cinq mises à jour du système ColorOS.

Prix et Disponibilité

Le Reno14 F 5G sera disponible dans tous les canaux de vente à partir du 12 août, au prix de détail suggéré de1999 TND.