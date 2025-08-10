Football – Ligue 1 : résultats de la première journée après les matches de dimanche

Résultats complets des rencontres de la première journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche :

. Dimanche 10 août :

Au Zouiten :

JS Omrane 3 Mohamed Amine Ben Amor (36), Chiheb Zoghlami (39) , Iheb Ben Rejeb (67 sp)

Etoile du Sahel 1 Moussa Senghor (50 sp)

A Monastir :

US Monastir 1 Moez Haj Ali (67)

Stade Tunisien 1 Adem Arous (30)

A Sfax :

CS Sfaxien 1 Travis Mutyaba (45)

ES Zarzis 2 Moomen Rahmani (1 et 68)

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 2 Idriss Mhirsi (25), Iyed Haj Khelifa (29)

Olympique Béja 0

. Samedi 9 août :

A Radès :

Club Africain 1 Mohamed Sadok Mahmoud (73)

AS Marsa 0

A Kairouan :

JS Kairouan 1 Abdoulaye Kanou (90)

AS Soliman 0

A Gabès :

AS Gabès 0

Espérance de Tunis 0

A Metlaoui :

ES Metlaoui 0

CA Bizertin 0

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. JS Omrane 3 1 1 0 0 3 1 +2

-. USB Guerdane 3 1 1 0 0 2 0 +2

-. ES Zarzis 3 1 1 0 0 2 1 +1

-. Club Africain 3 1 1 0 0 1 0 +1

-. JS Kairouan 3 1 1 0 0 1 0 +1

6. US Monastir 1 1 0 1 0 1 1 0

-. S.Tunisien 1 1 0 1 0 1 1 0

-. Espérance ST 1 1 0 1 0 0 0 0

-. AS Gabès 1 1 0 1 0 0 0 0

-. ES Metlaoui 1 1 0 1 0 0 0 0

-. CA Bizertin 1 1 0 1 0 0 0 0

12. CS Sfaxien 0 1 0 0 1 1 2 -1

-. AS Marsa 0 1 0 0 1 0 1 -1

-. AS Soliman 0 1 0 0 1 0 1 -1

-. ES Sahel 0 1 0 0 1 1 3 -2

-. O. Béja 0 1 0 0 1 0 2 -2