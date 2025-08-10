Football – Ligue 1 : résultats de la première journée après les matches de dimanche

Résultats complets des rencontres de la première journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche :
. Dimanche 10 août :
Au Zouiten :
JS Omrane 3 Mohamed Amine Ben Amor (36), Chiheb Zoghlami (39) , Iheb Ben Rejeb (67 sp)
Etoile du Sahel 1 Moussa Senghor (50 sp)
A Monastir :
US Monastir 1 Moez Haj Ali (67)
Stade Tunisien 1 Adem Arous (30)
A Sfax :
CS Sfaxien 1 Travis Mutyaba (45)
ES Zarzis 2 Moomen Rahmani (1 et 68)
A Ben Guerdane :
US Ben Guerdane 2 Idriss Mhirsi (25), Iyed Haj Khelifa (29)
Olympique Béja 0
. Samedi 9 août :
A Radès :
Club Africain 1 Mohamed Sadok Mahmoud (73)
AS Marsa 0
A Kairouan :
JS Kairouan 1 Abdoulaye Kanou (90)
AS Soliman 0
A Gabès :
AS Gabès 0
Espérance de Tunis 0
A Metlaoui :
ES Metlaoui 0
CA Bizertin 0
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. JS Omrane 3 1 1 0 0 3 1 +2
-. USB Guerdane 3 1 1 0 0 2 0 +2
-. ES Zarzis 3 1 1 0 0 2 1 +1
-. Club Africain 3 1 1 0 0 1 0 +1
-. JS Kairouan 3 1 1 0 0 1 0 +1
6. US Monastir 1 1 0 1 0 1 1 0
-. S.Tunisien 1 1 0 1 0 1 1 0
-. Espérance ST 1 1 0 1 0 0 0 0
-. AS Gabès 1 1 0 1 0 0 0 0
-. ES Metlaoui 1 1 0 1 0 0 0 0
-. CA Bizertin 1 1 0 1 0 0 0 0
12. CS Sfaxien 0 1 0 0 1 1 2 -1
-. AS Marsa 0 1 0 0 1 0 1 -1
-. AS Soliman 0 1 0 0 1 0 1 -1
-. ES Sahel 0 1 0 0 1 1 3 -2
-. O. Béja 0 1 0 0 1 0 2 -2