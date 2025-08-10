Environnement : 8 000 m³ de déchets retirés à Rafraf, un record pour cet été

Selon l’évaluation du ministère de l’Environnement, la plage de Rafraf a enregistré, durant l’été 2025, la plus importante quantité de déchets collectés, avec une moyenne quotidienne de 12 m³.

Ce constat s’inscrit dans le cadre du programme de nettoyage des plages, mené par l’Agence de protection et d’aménagement du littoral en coordination avec les municipalités, qui a concerné 133 plages à travers le pays.

À ce jour, près de 8 000 m³ de déchets ont été enlevés, soit un taux de réalisation de 80 %. L’opération se poursuivra jusqu’au mois de septembre prochain, afin de préserver la propreté du littoral et d’offrir un cadre sain aux estivants.