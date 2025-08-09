Vidéo choc à Sfax : sauvetage d’enfants abandonnés par leurs parents lors d’un incendie, un nourrisson décède

Un drame bouleversant s’est produit vendredi à Sfax, dans le quartier de Hay Ennour, lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un appartement où se trouvaient seuls quatre enfants âgés de quelques mois à 11 ans.

Selon des témoignages, les parents étaient absents depuis plusieurs jours, laissant les petits sous la surveillance occasionnelle d’une voisine. Le feu aurait été déclenché accidentellement par l’un des enfants en manipulant un briquet. Face à l’arrivée tardive des secours et à l’absence d’échelle adaptée pour atteindre l’appartement situé en hauteur, de jeunes habitants du quartier ont bravement improvisé une chaîne humaine et relié des échelles pour sauver trois des enfants. L’un des sauveteurs, Badr Eddine El Khoudi, grièvement blessé après une chute lors de l’opération, a été transporté à l’hôpital.

Malheureusement, le quatrième enfant, un nourrisson, a été retrouvé sans vie, caché dans une armoire par sa sœur, probablement pour le protéger des flammes. Ce drame met en lumière l’héroïsme des habitants, mais aussi les interrogations sur l’absence et la responsabilité des parents.