Travaux à Lacagne : route vers Béja fermée dimanche matin, voici le plan de déviation

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a annoncé, vendredi, la fermeture temporaire de la route en direction de Béja, pour les usagers en provenance de Beb Alioua et de Lacagne et ce, le dimanche 10 août 2025, de 6h00 à 14h00.

Selon un communiqué du ministère, cette fermeture intervient dans le cadre de l’avancement des travaux du projet d’élargissement de la route au niveau de Lacagne et l’entrée sud de la capitale.

Il s’agit de poser la couche finale d’asphalte au niveau de l’échangeur sud et la route reliant plusieurs municipalités.

Les usagers de la route allant vers Béja sont donc invités à emprunter l’itinéraire alternatif suivant : via l’échangeur de l’hôpital des Grands brûlés à Ben Arous, puis faire demi-tour et rejoindre la bretelle de la sortie sud, en direction de la route reliant les différentes communes et la sortie ouest de Tunis.

Le ministère appelle tous les automobilistes à faire preuve de prudence, à respecter les signalisations et consignes de sécurité mises en place sur les lieux, afin de garantir le bon déroulement du trafic et la sécurité de tous.