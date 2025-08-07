Tunisie : les 12 élèves retrouvent leurs filières choisies après une erreur

Douze bacheliers du gouvernorat d’El Kef, victimes d’une erreur d’orientation universitaire, ont finalement été réaffectés aux filières qu’ils avaient initialement choisies, en tenant compte de leurs moyennes au baccalauréat.

Ces élèves avaient dénoncé des modifications non autorisées de leurs vœux, qui les avaient orientés vers des spécialités qu’ils n’avaient pas sélectionnées. Mohamed El Abidi, ayant obtenu une moyenne de 18, avait été dirigé vers l’archéologie à Kairouan alors qu’il avait uniquement postulé pour des études en médecine, en dentaire et en pharmacie. Grâce à l’intervention du ministre de l’Enseignement supérieur, Moncef Belaïd, il a été admis à la faculté de médecine de Monastir. D’autres élèves, comme Jenan El Abidi et Nour Souifi, ont également vu leurs dossiers rectifiés. Nour Souifi a démenti toute implication d’un centre informatique dans la saisie de leurs choix et attend toujours les conclusions de l’enquête lancée par les autorités.

Ce dysfonctionnement, qui a touché deux lycées d’El Kef, fait actuellement l’objet d’une enquête conjointe entre les ministères de l’Enseignement supérieur, des Technologies de la Communication, de l’Économie Numérique et de l’Éducation.