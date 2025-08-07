Tunisie : 8 000 m³ de déchets collectés chaque jour sur les plages en été

Chaque été, les plages tunisiennes sont confrontées à une accumulation massive de déchets, atteignant près de 8 000 mètres cubes par jour, dont 85 % sont constitués de plastique, selon les révélations de Nabil Mokhtar, responsable du programme de nettoyage mécanique des plages.

Ce programme, mis en œuvre par l’Agence de protection et d’aménagement du littoral en collaboration avec le Fonds de protection des zones touristiques, vise à assurer la propreté de 133 plages — dont 82 publiques et 15 touristiques — réparties sur 192 kilomètres de littoral. Les opérations de nettoyage, mêlant interventions manuelles et mécaniques, permettent de retirer jusqu’à 600 mètres cubes de déchets à chaque passage. Doté d’un budget de 1,8 million de dinars, le programme, actuellement réalisé à 80 %, se poursuivra jusqu’à fin septembre 2025. En parallèle, des actions sont menées pour démanteler les constructions anarchiques et faire respecter les contrats d’exploitation du domaine public maritime.

Mokhtar insiste sur la nécessité d’une prise de conscience citoyenne afin de préserver le littoral, en évitant notamment l’abandon de déchets, qui nuit gravement à l’environnement et à l’image touristique du pays.