Prévention des inondations à Tunis : curage, propreté et mobilisation collective

Afin de mieux se préparer à la saison des pluies et prévenir les risques d’inondation, la commission régionale de la propreté du gouvernorat de Tunis s’est réunie le 4 août 2025 pour définir une série de mesures renforcées.

Elle a recommandé la mise en place d’un programme d’intervention ciblant les zones à risque, avec un calendrier d’exécution précis, dans le but d’améliorer les conditions environnementales et de garantir une meilleure hygiène urbaine. Les participants ont insisté sur la nécessité d’une coordination étroite entre les différentes structures publiques, notamment les directions régionales de l’Équipement, afin de multiplier les opérations de nettoyage, particulièrement aux abords des routes, des entrées de villes et sur la voie publique. Des actions de curage des oueds et des canalisations seront également engagées pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales. Par ailleurs, la commission a souligné l’importance d’une gestion rigoureuse des déchets, en instaurant des horaires fixes de collecte, en veillant à la propreté des conteneurs et en renforçant les mécanismes de contrôle quotidien. Un représentant du gouvernorat a été chargé de suivre l’exécution des décisions en concertation avec les municipalités concernées. La commission a également encouragé les visites de terrain par les délégués et appelé à une implication active des citoyens, de la société civile et du secteur privé, dans une dynamique de collaboration et de responsabilité partagée.