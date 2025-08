France : vers la fin du chèque comme moyen de paiement d’ici 2027

La France s’oriente progressivement vers la fin de l’utilisation du chèque comme moyen de paiement, notamment dans les transactions avec le Trésor public. Bien qu’aucune date officielle n’ait encore été fixée, les autorités financières réfléchissent sérieusement à son abandon, comme l’a indiqué Amélie Verdier, directrice générale des Finances publiques.

Le dernier centre de traitement des chèques fiscaux, situé à Rennes, pourrait fermer d’ici 2027. Ce désengagement s’explique par un usage en chute libre : les chèques représentaient 37 % des paiements en 2000 contre moins de 3 % aujourd’hui. Entre 2014 et 2024, le nombre de chèques encaissés par l’administration a chuté de 72 %, et une baisse supplémentaire de 20 % a été constatée début 2025.

De plus, le chèque est jugé peu sûr et coûteux, avec un risque de fraude élevé. Depuis 2019, les paiements d’impôts par chèque de plus de 300 euros sont interdits, incitant les contribuables à privilégier des modes de paiement plus modernes et sécurisés, tels que la carte bancaire ou les applications mobiles.