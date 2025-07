Accidents de la route en Tunisie 2025 : 663 morts et une hausse inquiétante des décès

Depuis le début de l’année 2025 et jusqu’au 29 juillet, la Tunisie a enregistré 663 morts sur les routes, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à la même période en 2024, selon les statistiques de l’Observatoire national de la sécurité routière.

Paradoxalement, le nombre total d’accidents a reculé, passant de 3 428 en 2024 à 2 863 en 2025, tout comme celui des blessés qui a chuté de 4 623 à 3 781 (-18,2 %). L’inattention et la distraction au volant restent la principale cause de ces drames (40,3 %), suivies par la vitesse excessive, le non-respect des priorités et les changements de direction dangereux. Tunis demeure en tête pour le nombre d’accidents (369) et de blessés (423), alors que Sfax détient le triste record du nombre de victimes décédées (72). Mahdia arrive en deuxième position pour le nombre d’accidents (225) et de blessés (302).

Le mois de janvier a été celui où les routes ont été le plus accidentogènes (470 accidents), tandis qu’avril s’est avéré particulièrement meurtrier, avec 105 décès et 596 blessés.