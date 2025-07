SNCFT : Les syndicats appellent à trois jours de grève pour défendre leurs droits

La section privée du syndicat de la Société nationale des chemins de fer tunisiens a annoncé l’émission d’un préavis de grève couvrant l’ensemble des lieux de travail pour les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2025. Par ce mouvement, les agents revendiquent une révision du statut de base et la régularisation de plusieurs situations professionnelles en suspens, notamment celles des titulaires de diplômes universitaires et des employés occupant des fonctions supérieures à leur grade. Ils exigent également la promotion automatique des agents comptant plus de 25 ans d’ancienneté dans la même catégorie, la réintégration des employés licenciés, le versement des indemnités liées à la tenue de travail, l’arrêt des poursuites judiciaires engagées contre certains d’entre eux, l’ouverture de concours de recrutement ainsi que l’octroi des avancements bloqués pour la période allant de 2017 à 2021.