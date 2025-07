Ben Arous : Fermeture provisoire d’une partie de la route régionale n° 36

Une partie de la route régionale n° 36 (Ben Arous), sera temporairement fermée au trafic venant de Tunis via la route régionale n° 22 en direction d’El Mourouj (croisement Miami) en raison des travaux de revêtement et d’élargissement de cette route, engagés dans le cadre du projet d’extension de l’entrée sud de la capitale (4e tranche), a fait savoir, vendredi, la Direction Générale des Ponts et Chaussée relevant du ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Cette fermeture aura lieu le samedi 19 juillet 2025 (de 7h00 à 18h00) et le lundi 21 juillet 2025 (de 7h00 à 18h00).

Les usagers de la route venant de Tunis vers El Mourouj peuvent emprunter la route nationale n°3 au niveau du Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous ou continuer par la route régionale n° 22, puis tourner à droite par l’échangeur de Bir El Kassaa vers Ben Arous, et revenir à travers l’échangeur de la Cité « El Iskane ».

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a appelé les usagers de cette route à suivre les panneaux de signalisation.