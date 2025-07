Gaza : l’UNRWA traite des milliers d’enfants malnutris et assure 15 000 consultations par jour

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), a averti sur le fait que la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans a doublé entre mars et juin, en raison du blocus sioniste de la bande de Gaza.

Pendant cette période, les centres de santé et les points médicaux de l’UNRWA ont effectué près de 74 000 dépistages de la malnutrition chez les enfants, identifiant près de 5 500 cas de malnutrition aiguë globale et plus de 800 cas de malnutrition aiguë sévère.

L’UNRWA a déjà soigné plus de 3 500 enfants souffrant de malnutrition à Gaza cette année. De plus, l’agence a dispensé plus de 9 millions de consultations médicales depuis le début de la guerre et assure actuellement environ 15 000 consultations par jour. L’UNRWA a souligné qu’« aucun autre partenaire sanitaire à Gaza ne peut fournir des soins de santé primaires à cette échelle »