Sidi Ali El Mekki : première nidification documentée d’une tortue caouanne en 2025

Pour la première fois, une tortue caouanne (Caretta caretta) femelle en phase de nidification a été observée dans la nuit du 6 juillet 2025 sur la plage de Sidi Ali El Mekki, dans le gouvernorat de Bizerte, a annoncé l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM).

Il s’agit de la première apparition documentée de cette espèce sur cette plage, et de la troisième dans la région de Ghar El Melh depuis 2023. Cet événement remarquable pourrait être lié au réchauffement climatique, qui entraîne une hausse progressive de la température de l’eau et du sable, rendant certaines plages tunisiennes, autrefois peu propices, désormais favorables à la nidification. Les sites de ponte traditionnels de cette espèce se situent généralement sur les côtes orientales de la Méditerranée (Grèce, Turquie, Chypre, Libye), mais des nids sont de plus en plus repérés dans le bassin occidental, notamment en Italie, en Espagne, dans le sud de la France, et désormais en Tunisie du Nord. En plus des îles Kuriat (Monastir) et de la plage de Ghbada (Mahdia), ce nouvel emplacement pourrait élargir les zones de nidification potentielles.

L’INSTM, en collaboration avec le SPA/RAC, l’Agence de protection et d’aménagement du littoral, et l’association Azrakna El Kebir, a renforcé les actions de suivi scientifique. L’institut appelle également à éviter toute perturbation du site — notamment les lumières artificielles et les nuisances sonores — afin de garantir le bon déroulement de la ponte et la protection des œufs selon les protocoles scientifiques en vigueur.