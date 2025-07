Israël reconnaît la mort de deux militaires à Gaza, bilan humain en forte hausse

L’armée israélienne a reconnu ce vendredi la mort de deux de ses soldats, tués lors d’opérations distinctes menées par la résistance palestinienne à Khan Younès et Beit Hanoun, deux zones où les affrontements sont particulièrement intenses.

Le ministre de la Défense, Yisrael Katz, a évoqué un « jour difficile » en annonçant le décès de Yair Eliyahu, du génie militaire, et d’Asaf Zamir, du bataillon blindé 53. Ces pertes surviennent alors que l’armée mène une vaste offensive terrestre à Gaza, mobilisant cinq divisions dans différentes zones de l’enclave. Malgré la lourdeur du bilan humain et la poursuite des combats, une censure militaire stricte limite fortement la circulation de l’information, en particulier sur les pertes israéliennes. En revanche, les groupes armés palestiniens diffusent régulièrement des images de leurs attaques. Sur le terrain, les civils palestiniens paient le plus lourd tribut, avec des dizaines de milliers de morts, blessés et disparus, et des conditions humanitaires catastrophiques aggravées par les bombardements incessants.

Cette guerre, marquée par une asymétrie criante des pertes et des moyens, soulève de plus en plus de questions sur ses objectifs réels et son coût humain dévastateur.