Tunis : 10 nouvelles lignes de bus vers les plages à partir du 6 juillet 2025

Dans le cadre de sa programmation estivale, la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) annonce le lancement, à partir du dimanche 6 juillet 2025, de dix lignes de bus spéciales desservant les plages de la région.

Ces lignes, proposées à un tarif unique de 1500 millimes (et 500 millimes pour la ligne locale à Kalâat el-Andalous), seront opérationnelles les dimanches et jours fériés, avec deux départs quotidiens : un le matin vers 7h ou 8h, et un retour en fin d’après-midi vers 17h ou 18h. Les lignes desservent principalement les plages de La Goulette, Sidi Bou Saïd et Kalâat el-Andalous, en reliant plusieurs quartiers comme Borj Chakir, La Manouba, Bardo, El Mourouj, ou encore Oued Ellil.

Par ailleurs, la TRANSTU continuera d’assurer les trajets vers les plages via ses lignes régulières, y compris le train de la banlieue nord reliant Tunis, La Goulette et La Marsa. Ce dispositif vise à faciliter l’accès aux plages pour les estivants tout en désengorgeant le trafic urbain.