Don de 165 bus à la Tunisie : la colère monte chez les Français

Le don par la France de 165 bus usagés à la Tunisie, issus du parc de la RATP et utilisés durant les Jeux paralympiques de Paris 2024, a provoqué une vive polémique au sein de l’opinion publique française.

De nombreux citoyens, notamment dans les zones rurales et les territoires d’outre-mer, ont exprimé leur mécontentement face à ce qu’ils considèrent comme une décision injuste et malvenue. Alors que des régions entières souffrent d’un manque de moyens de transport public fiables, plusieurs internautes dénoncent ce geste comme une preuve supplémentaire du désintérêt des autorités pour les besoins quotidiens des Français. Sur les réseaux sociaux, des commentaires acerbes se multiplient, accusant le gouvernement de faire preuve de générosité envers l’étranger tout en négligeant ses propres citoyens. Certains y voient un symbole du « deux poids, deux mesures » dans les politiques publiques, tandis que d’autres parlent d’un “cadeau de trop” à un pays qui, selon eux, pourrait investir dans des véhicules neufs. Malgré les arguments avancés par la RATP et le ministère de l’Économie, qui évoquent l’obsolescence technique des bus et le coût élevé de leur recyclage, la colère ne faiblit pas.

Cette affaire met en lumière un sentiment grandissant de frustration face aux choix budgétaires de l’État, perçus comme déconnectés des réalités locales.