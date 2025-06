Tunisie : 165 bus des JO de Paris 2024 offerts par la région Île-de-France

Un vent de renouveau souffle sur le réseau de transport public tunisien. Depuis avril 2025, la Tunisie a réceptionné un don de 165 bus offerts par la région Île-de-France et la RATP, des véhicules qui avaient été mobilisés lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce geste symbolique illustre une coopération franco-tunisienne renforcée, axée sur des valeurs de solidarité, d’inclusion et de durabilité.

Ces bus, bien que ne répondant plus aux normes de circulation en Île-de-France, retrouvent une seconde vie en Tunisie, où ils seront exclusivement affectés au transport des personnes en situation de handicap. Modifiés pour accueillir les athlètes paralympiques pendant les JO, ces véhicules seront progressivement intégrés au parc de la TRANSTU, notamment dans le Grand Tunis.

Grégoire de Lasteyrie, vice-président chargé des Transports à la région Île-de-France, a souligné que ce don vise à soutenir l’inclusion des personnes à mobilité réduite en Tunisie. Le pays, de son côté, a assuré le transport de ces véhicules depuis la France, témoignant de son engagement pour une meilleure accessibilité des transports publics.

L’ambassade de France à Tunis n’a pas manqué de saluer cette initiative, symbole d’une collaboration fructueuse entre les deux rives de la Méditerranée. Elle s’inscrit pleinement dans une logique de mobilité durable et inclusive, deux axes prioritaires pour les partenaires des deux pays.

Ce don s’ajoute à un effort plus large entrepris par la Tunisie en matière de renouvellement de son parc roulant. En 2024, le pays a également acquis 600 bus d’occasion auprès de la RATP, pour un montant de 6 millions d’euros. Un investissement réfléchi, qui conjugue efficacité économique et réponse aux besoins croissants en matière de transport urbain.

Ainsi, loin de n’être qu’un simple transfert de matériel, cette opération renforce les liens historiques entre la France et la Tunisie, tout en contribuant à améliorer le quotidien des citoyens tunisiens et en valorisant les principes de coopération et de responsabilité partagée.